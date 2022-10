Man United, Antony: "Imparo molto da Cristiano Ronaldo"

02-10-2022 12:53

Il nuovo acquisto del Manchester United Antony ha elogiato il veterano Cristiano Ronaldo per il suo impatto nel club, facendolo sentire a suo agio dopo il trasferimento da Amsterdam.

Antony si è unito allo United dall’Ajax a fine agosto, in un momento in cui il 37enne Ronaldo cercava di lasciare l’Old Trafford. Invece, Ronaldo è rimasto allo United e il 22enne brasiliano Antony sta apprezzando l’opportunità di lavorare con il portoghese in attacco.

“Mi sento molto felice e gliel’ho detto, perché ci seguiamo sempre e abbiamo questo dialogo”, ha detto Antony a ESPN Brasil. “Mi fa sempre sentire a mio agio. Sembra che lo conosca da molto tempo e gliel’ho detto. Ha una storia bellissima ed è un riferimento enorme per chi è più giovane di lui. Qualcosa mi balena in mente, come giocare ai videogiochi [con lui], guardarlo in televisione e in questo momento condivido alcuni momenti con lui, per me è molto gratificante. Come ho detto: Sono ancora giovane, ho 22 anni e sto imparando molto da lui”.

Antony, che ha segnato al suo debutto con lo United nella vittoria per 3-1 contro l’Arsenal il mese scorso, ha giocato tre partite da quando si è trasferito ai Red Devils:

“In pochi giorni ho imparato molto da lui”, ha detto al sito web del club all’inizio di settembre. “Ha una mente straordinaria e, ogni volta che parlo con lui, ne traggo molto. Sono sicuro che abbiamo un attacco forte e molto promettente per il futuro. Sono venuto per aiutare i miei compagni di squadra. A prescindere dall’età, tutti i giocatori hanno un talento immenso”.