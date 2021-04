Man United col brivido: 2-1 in rimonta al Brighton

Manchester United solido al secondo posto. Brighton battuto 2-1 in rimonta nel turno pasquale di Premier e Leicester a -4 dai Red Devils.

Una vittoria col brivido quella della squadra di Solskjaer, andata in svantaggio ad Old Trafford per merito dell’ex Danny Welbeck: l’attaccante del Brighton, esploso allo United e vittima di una serie infinita di infortuni, di testa da due passi ribadisce in porta il pallone che vale lo 0-1.

I Diavoli Rossi non si scoraggiano e si gettano all’assalto, nel tentativo di rimettere in piedi un match che effettivamente si incanala sui binari giusti: Bruno Fernandes inventa, Rashford finalizza e pareggia i conti.

Il Brighton accusa il colpo, il Manchester United continua a spingere e trova il goal che capovolge gli scenari del match: assist di Pogba per l’uomo della provvidenza Mason Greenwood, giustiziere degli ospiti.

Con questo successo i Red Devils salgono a quota 60 in classifica, a -14 dalla capolista acclarata City, mentre il Brighton resta quintultimo a +6 sulla zona retrocessione.

Questi i risultati odierni della trentesima giornata: Southampton-Burnley 3-2, Newcastle-Tottenham 2-2, Aston Villa-Fulham 3-1, Manchester United-Brighton 2-1.

