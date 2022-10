Man United: Cristiano Ronaldo verso la cessione in MLS

23-10-2022 14:17

Il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo vive ormai da separato in casa al Manchester United. Messo fuori rosa da Ten Hag per la sfida pareggiata ieri 1-1 contro il Chelsea (per aver lasciato il campo prima della fine della sfida vinta dai Red Devils contro gli Spurs di Conte), pare complicato che l’avventura del portoghese possa proseguire ad Old Trafford anche dopo i Mondiali in Qatar.

I tabloid britannici valutano dunque la possibilità che il fenomeno di Madeira possa lasciare l’Inghilterra già nel corso della finestra di gennaio, essendo tra l’altro il suo contratto in scadenza nel 2023. Impensabile infatti prolungare questa polveriera fino a giugno.

La carriera del lusitano, a questo punto, potrebbe proseguire Oltreoceano, in MLS, la franchigia nordamericana, dove l’Inter Miami di Davic Beckham starebbe proprio pensando a lui come sostituto ideale, sia tecnico che a livello di immagino, di Gonzalo Higuain, che si è recentemente ritirato dal calcio giocato.