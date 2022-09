Man United: già record di Antony al debutto

04-09-2022 20:53

Antony ha segnato, al suo debutto col Manchester United, un gran gol contro l’Arsenal, diventando il primo brasiliano a segnare al debutto in Premier coi Red Devils.

L’attaccante, arrivati dall’Ajax per 81,3 milioni di sterline (95 milioni di euro),ha ricevuto il passaggio ben calibrato di Marcus Rashford e ha segnato dopo 35 minuti, portando i Red Devils in vantaggio per 1-0 all’Old Trafford.

Antony è diventato il nono giocatore brasiliano a scendere in campo per lo United in Premier League. All’età di 22 anni e 192 giorni, il gol di Antony lo ha reso il più giovane brasiliano a segnare al suo debutto in Premier League per qualsiasi squadra.

Casemiro è diventato l’ottavo brasiliano ad apparire per lo United nella competizione il mese scorso dopo il suo arrivo dal Real Madrid, ma il centrocampista è ancora in attesa di esordire con il club.

Antony è stato l’acquisto più costoso dello United in un’intensa finestra di trasferimenti, essendosi unito a Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Casemiro e Martin Dubravka.