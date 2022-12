10-12-2022 17:19

Non è di certo un bel periodo per Cristiano Ronaldo. Contro il Marocco è arrivata la seconda panchina consecutiva ai Mondiali in Qatar e, oltre a questo, l’ormai ex tecnico del portoghese Erik Ten Hag è tornato a parlare della situazione del cinque volte Pallone d’Oro allo United.

Queste le sue parole a Manchester United Evening News, riportate da Eurosport:

“Intervista di Ronaldo? Parole inaccettabili per una società, lui conosceva le conseguenze. Adesso però è il momento di guardare avanti e pensare al futuro della squadra. Ho fatto tutto in modo onesto, trasparente, abbiamo parlato della mia visione, quindi non ho problemi a parlare con lui. Per me Cristiano Ronaldo, quando è in forma, è un buon calciatore che può dare una grande mano, ma con noi non lo era. Ha una storia grande e la mia intenzione era quella di renderlo partecipe del nostro progetto. Penso che dopo l’intervista fosse abbastanza chiaro che Cristiano avrebbe dovuto lasciare il club. Credo che una squadra possa avere successo solo quando tutti si sostengono a vicenda, è l’unico modo possibile. Cristiano Ronaldo voleva andare via, era abbastanza chiaro e, quando qualcuno vuole andare, è giusto accontentarlo”.