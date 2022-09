Man United, Tielemans obiettivo per gennaio

18-09-2022 12:34

Il Manchester United ha individuato nel centrocampista del Leicester City Youri Tielemans un obiettivo chiave per gennaio, colmando una delle tre lacune che il club ritiene di dover colmare alla prima occasione utile.

Tielemans, 25 anni, conta già 52 presenze con il Belgio e si adatta al ruolo di mediano creativo in mezzo al campo, mentre secondo Fichajes lo United ritiene che Christian Eriksen sia l’unica opzione attuale per quel ruolo, sacrificando un po’ le doti offensive del danese.

Il Leicester non è disposto a separarsi da uno dei suoi migliori giocatori, ma con il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione, gennaio sarà l’ultima occasione per incassare prima che possa partire a parametro zero.

A causa della situazione contrattuale di Tielemans, lo United potrebbe riuscire ad accaparrarselo per una cifra nettamente inferiore al suo valore di mercato, anche se alla fine sarà il giocatore stesso ad avere il coltello dalla parte del manico se deciderà di aspettare e diventare uno svincolato allo scopo di trovare un contratto migliore.

Oltre a un centrocampista centrale, lo United è a caccia di un altro terzino destro – in particolare nel mercato olandese – e di un attaccante.

Il budget di gennaio si aggira sui 70 milioni di sterline, ma se riuscirà a trovare una squadra che si prenda Cristiano Ronaldo, la cifra salirà a 100 milioni di sterline.