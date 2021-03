Manchester City-Borussia Monchengladbach 2-0: Guardiola vola ai quarti di Champions. Le pagelle

Tutto tremendamente facile per il Manchester City, che dopo il 2-0 ottenuto in Germania batte con identico risultato il Borussia Monchengladbach nel return match disputato in campo neutro a Budapest e vola ai quarti di Champions League.

Alla ‘Puskas Arena’ Guardiola propone Foden falso nueve in un tridente con Mahrez e Bernardo Silva, Embolo guida l’attacco dei tedeschi supportato da Hofmann, Stindl e Thuram.

Al City bastano pochi minuti per sbloccarla: il merito è di capitan de Bruyne, che con un sinistro di rara tecnica e potenza fa sbattere la palla sotto la traversa facendola finire in fondo al sacco. Il 2-0 è firmato Gundogan (15 goal in stagione), abile a inserirsi e capitalizzare un assist al bacio di Foden. Monologo dei ragazzi di Pep, col Gladbach assediato e realmente insidioso soltanto con Embolo a fine frazione.

Mahrez si divora il tris in avvio di ripresa e al 90′, i tedeschi provano timidamente ad accorciare le distanze senza riuscirci, la girandola di cambi spezza l’inerzia di un match fin dall’inizio di marca Citizens. Guardiola ai quarti, il Borussia di Rose – promesso sposo dell’altro Borussia, il Dortmund – saluta la Champions.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MANCHESTER CITY-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-0

MARCATORI: 12′ De Bruyne, 18′ Gundogan

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6,5; Walker 6, Ruben Dias 6 (70′ Laporte sv), Stones 6, Cancelo 6 (63′ Zinchenko 6); De Bruyne 7,5, Rodri 6 (63′ Fernandinho 6), Gundogan 7 (70′ Sterling sv); Mahrez 6, Foden 7, Bernardo Silva 6,5 (75′ Aguero sv). All. Guardiola.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 5,5; Lainer 5, Ginter 5, Elvedi 5 (88′ Jantschke), Bensebaini 5 (88′ Wendt); Zakaria 5, Neuhaus 5,5; Hofmann 5, Stindl 5,5 (80′ Traorè sv), Thuram 5,5 (65′ Plea 5,5); Embolo 6 (65′ Wolf 5). All. Rose.

Arbitro: Karasev

Ammoniti: Cancelo (M), Lainer (B), Fernandinho (M)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 16-03-2021 23:05