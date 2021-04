Manchester City: contratto fino al 2025 per De Bruyne

E’ ufficiale: Kevin De Bruyne si lega ancora di più al Manchester City. Il centrocampista belga ha firmato un rinnovo di contratto di due anni, che lo terrà all’Etihad Stadium fino al 30 giugno 2025.

Il comunicato arriva il giorno seguente l’ennesima grande prestazione del talento ex Chelsea e Wolfsburg, che ieri sera ha regalato giocate di classe purissima nel quarto di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. “Non potrei essere più felice, qui mi sento a casa. Questa squadra aspira al massimo, firmare è stato immediato. Sto giocando come mai prima d’ora. Io e Guardiola vediamo le cose allo stesso modo, è importante. Ora dobbiamo essere sicuri di conquistare i trofei che ci meritiamo”.

Il belga è arrivato in Premier League nel 2015, ed è diventato in breve tempo una pedina inamovibile nello scacchiere di Pep Guardiola: 65 goal e olte 100 assist in 255 presenze il suo bilancio con i Citizens. Più svariati titoli. L’obiettivo principale ora è alzare al cielo la Champions League, tanto sognata da tutto l’ambiente ma mai raggiunta.

OMNISPORT | 07-04-2021 11:53