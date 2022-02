Manchester City straripante: 5-0 a Lisbona contro lo Sporting

15-02-2022 23:16

Il Manchester City domina il lungo e in largo a Lisbona e ipoteca la qualificazione ai quarti con un netto 5 a 0 allo Sporting. Al “José Alvalade”, la band di Guardiola trova il vantaggio al 7′ con Mahrez: dopo un salvataggio di Adan su Foden, de Bruyne rimette in mezzo la sfera corretta a rete a porta vuota dall’algerino. L’arbitro Jovanovic prima annulla (per offside del belga) poi convalida, dopo l’ausilio del VAR. City che concede il bis al 18′ con Bernardo Silva, che risolve un’azione partita dalla bandierina con un sinistro di controbalzo imprendibile per Adan.

La formazione inglese prende il largo al 32′: dormita colossale a centro area di Matheus Reis e Coates su cross di Mahrez e realizzazione facile facile di Foden. Poco prima del duplice fischio, arriva il poker, sempre con Bernardo Silva, che va a segno dalle retrovie e con l’aiuto di una deviazione dopo una percussione di Sterling. E’ proprio quest’ultimo a chiudere i conti al 58′ con un destro a giro da fuori area insaccatosi sotto l’incrocio dei pali.

OMNISPORT