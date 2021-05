Manchester United, calendario terribile: 3 partite in 5 giorni

Siamo abituati a vedere i calendari congestionati della Premier League sotto le festività, con partite in serie e squadre chiamate a tour de force. Il Manchester United si ritrova in una situazione simile, ma a maggio. Nella fase più calda della stagione.

Il rinvio della partita contro il Liverpool ha costretto la lega a rivedere i calendari, ma gli impegni europei e nelle coppe nazionali chiameranno i Red Devils a giocare ben 3 partite in 5 giorni. Che diventano 4 in 8 giorni se ci mettiamo anche la sfida di Europa League di questa sera con la Roma.

Domenica 9 maggio alle 15.05 la trasferta contro l’Aston Villa in Premier League, poi due giorni dopo, martedì 11, alle ore 19.00, il match contro il Leicester City terzo in classifica. Due giorni dopo, giovedì 13, alle ore 21.15, la terza sfida, contro il Liverpool, rimandata domenica scorsa dopo il caos ad Old Trafford invaso dai tifosi.

Tra recuperi, anticipi, posticipi e incastri con la FA Cup, la squadra allenata da Solskjaer si ritroverà obbligata a mantenere ritmi altissimi. La profondità della rosa potrà aiutare, ma l’obiettivo principale potrebbe essere quello di preservare giocatori qualora lo United dovesse raggiungere la finale di Europa League, in programma il 26 maggio. Tre giorni dopo l’ultima di Premier. Maggio è bollente.

