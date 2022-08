Manchester United, colpo a centrocampo: arriva Casemiro

19-08-2022 11:07

In attesa di risolvere la grana Cristiano Ronaldo, il Manchester United mette a segno un grande colpo, portandosi a casa il fortissimo centrocampista del Real Madrid Casemiro (manca solo l’ufficialità).

Il The Sun ha reso note le cifre dell’affare. Al Real Madrid andranno ben 60 milioni di sterline per Casemiro che rappresentava uno dei perni del centrocampo della squadra guidata da Ancelotti. Dopo aver interrotto la trattativa con Rabiot, i Red Devils hanno deciso di puntare sul 30enne Casemiro. Percepirà ben 350 mila sterline a settimana per giocare al Manchester United.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE