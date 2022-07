Manchester United-Dybala: contatto tra le parti

08-07-2022 11:42

Paulo Dybala deve ancora trovare sistemazione. Tante squadre si sono fatte avanti, ma per adesso ancora nessuna ha voluto affondare il colpo. L’Inter sembra in vantaggio, ma nelle ultime ore c’è da registrare il contatto tra United e l’entourage della Joya.

Il Corriere della Sera oggi in edicola spiega che nelle prossime ore è previsto un contatto a Londra tra l’agente del giocatore argentino e il Manchester United per parlare del futuro dell’attaccante.

Un incastro che ovviamente riguarderebbe anche Cristiano Ronaldo. Si perché il portoghese potrebbe finire al Bayern Monaco al posto di Lewandowski in modo da poter liberare lo slot per l’arrivo di Dybala a Manchester. Dopo il mancato scambio con Romelu Lukaku, si è riaccesa con forza la pista inglese dei Red Devils per l’argentino.

