Manchester United, Gary Neville: "Difficile gestire Ronaldo, serve una svolta"

15-10-2021 16:36

Il ritorno di Cristiano Ronaldo è stato acclamato da tutta la stampa come un grande colpo da parte del Manchester United. L’ex Juventus offre sicuramente garanzie dal punto di vista realizzativo, ma d’altro canto comporta evidenti problemi dal punto di vista tattico. È l’ex difensore dei Red Devils Gary Neville a parlarne, nel corso di un intervento su un canale Youtube riportato da TMW:

“Ronaldo deve essere gestito. Nel 2008, nella semifinale di Champions League con il Barcellona fuori casa, ha giocato davanti, con Rooney e Ji-Sung Park esterni e Tévez a pressare su Busquets. Cristiano non lavora abbastanza nelle grandi partite. Il Manchester United non è una squadra che pressa, quindi qual è lo stile giusto? È una squadra di contropiede? Diventa difficile quando giochi contro squadre di livello inferiore. Solskjaer dovrà prendere decisioni difficili nelle prossime settimane, per compensare l’arrivo di Ronaldo. Devono trovare un modo per far giocare Ronaldo con la squadra. Ho sostenuto il suo ritorno, è fantastico, lo amo, ma lo United deve trovare un modo di giocare per far fronte alla sua presenza in campo. Se giocano Bruno Fernandes, Mason Greenwood e Paul Pogba insieme a Cristiano, giocheranno in contropiede, ma non vinceranno titoli. Quindi è necessario trovare un equilibrio”.

