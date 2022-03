Manchester United, pazza idea Lewandowski per l'attacco

10-03-2022 18:22

Rimane parecchio nebuloso, al momento, il futuro di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco sta riscrivendo ogni record con la maglia del Bayern Monaco, ma la sua permanenza in Germania non è per nulla scontata.

La Bild riporta oggi dell’interessamento del Manchester United proprio per Lewa in vista della prossima stagione. L’ex Dortmund compirà 34 anni ad agosto, ma è ancora una macchina da gol inarrestabile che potrebbe dare una scossa alla storia recente dei Red Devils.

OMNISPORT