Manchester United, per van de Beek stagione già terminata

13-01-2023 15:58

Bruttissimo responso per Donny van de Beek, che termina anzitempo la stagione con il Manchester United. L’olandese si era fatto male al ginocchio in modo grave una decina di giorni fa nel primo tempo contro il Bournemouth, come ha sottolineato l’allenatore della squadra inglese, Erik ten Hag: “Tornerà per il prossimo pre-campionato. Sarà indisponibile fino al termine della stagione. I pensieri sono tutti per lui, è terribile. Per fortuna sul lungo periodo il suo ginocchio sarà ristabilito”. Van de Beek, 25 anni, chiude dunque il 2022-2023 con 10 presenze totali.