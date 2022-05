Manchester United, Ruben Neves primo obiettivo per la mediana

28-05-2022 10:26

Ruben Neves è l’obiettivo numero uno di Erik ten Hag a centrocampo nella sua prima finestra di trasferimenti come manager del Manchester United.

Neves, 25 anni, ha firmato per il Wolverhampton dal Porto nel 2017 e si è subito imposto come elemento cruciale del centrocampo.

Lo United ci ha provato seriamente per il portoghese nella finestra di trasferimento di gennaio ma è stato respinto, ma secondo quanto riferito è pronto ad arrivare con un’offerta molto più sostanziosa in questa sessione, per iniziare la lenta opera di ricostruzione della quale il club ha estremo bisogno.