Manchester Utd, Zirkzee stagione finita: l'anno no dell'ex stella del Bologna, vicino l'addio 

L'olandese ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, potrebbe essere stata la sua ultima gara con la maglia dei red Devils

Peggio non poteva finire per Zirkzee la sua prima stagione in Premier League. L’ex Bologna rischia di aver chiuso in anticipo la stagione dopo aver riportato un infortunio al bicipite femorale durante la sconfitta per 4-1 contro il Newcastle. Il giocatore non sarà ad Old Trafford domani (ore 21:00) per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’OL (2-2 all’andata) ma con ogni probabilità non giocherà proprio più con i Red Devils.

L’ultimo gol di Zirkzee in Premier

Il 23enne nazionale olandese giovedì a Décines aveva segnato il secondo gol del Manchester United, portando la sua squadra in vantaggio per 2-1 (88′), prima che Rayan Cherki pareggiasse nei minuti di recupero: 48 le sue presenze complessive in tutte le competizioni, con 7 gol segnati e 3 assist vincenti per i compagni. L’ultima partita stagionale dei Red Devils, del resto, è in programma appena tra un mese: sabato 10 maggio contro il West Ham, giornata finale della Premier League. A meno che la squadra di Amorim non raggiunga la finale di Europa League: in quel caso scenderà a Bilbao il 21 maggio.

Quanto è costato Zirkzee

L’impatto del giocatore in Premier è stato però inferiore alle aspettative: Zirkzee l’anno scorso era seguito da tutte le big d’Europa (in Italia da Juve, Milan e Napoli) ed alla fine era stato acquistato dal Manchester United per 42 milioni e mezzo di euro, cifra addirittura superiore al valore della sua clausola rescissoria, con possibilità in questo modo di effettuare il pagamento su base triennale ma non ha mai convinto appieno.

L’episodio dell’annata alla fine di dicembre, contro il Newcastle, quando Amorim lo ha sostituito attorno alla mezz’ora tra i fischi dei tifosi. In quell’occasione l’olandese è rientrato direttamente negli spogliatoi, prima di tornare in campo e sedersi in panchina assieme al resto delle riserve.

L’addio probabile in estate

In estate i Red Devils torneranno sul mercato e probabilmente metteranno di nuovo mano al reparto offensivo, cambiandone i connotati: uno tra Zirkzee e Hojlund potrebbe lasciare Old Trafford.