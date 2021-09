Mancinelli e Aradori: “Saremo pronti per il campionato”

Il capitano della Fortitudo Lavoropiù Bologna Stefano Mancinelli e Pietro Aradori sono stati ospiti presso la redazione del Carlino a Bologna. Durante l’intervista hanno parlato del momento della squadra, dopo la parentesi difficile della Supercoppa.

Mancinelli: “Le difficoltà ci sono state e noi siamo i primi ad essere dispiaciuti per i risultati. Le partite che contano, però, sono quelle che valgono i due punti e noi lavoreremo per essere davvero pronti dal momento in cui partirà il campionato restando concentrati solo su questo obiettivo. Al derby in questo momento non possiamo pensare: sappiamo che importante, ma c’è ancora tanta strada di fare prima di questo appuntamento”.

Aradori: “Prima della pandemia – dice Aradori – in questo periodo si giocava un torneo a Cervia o da qualsiasi altra parte. Le partite ufficiali sono arrivate troppo presto e noi tra infortuni e altri problemi non eravamo pronti ad affrontarle. Adesso abbiamo la possibilità di lavorare con calma e le cose miglioreranno”.

