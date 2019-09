Mancini difende l'Italia: "Non siamo presuntuosi"

Solo nel finale l'Italia è riuscita a battere l'Armenia e Roberto Mancini è apparso piuttosto nervoso in panchina, specie nel secondo tempo. Poi però è arrivato un buon 3-1 e il ct della Nazionale nel dopo partita ha difeso la sua squadra.

"Non mi hanno fatto arrabbiare – è stata la sua reazione a caldo ai microfoni di 'Rai Sport' -. Lo avevo detto che questa sarebbe stata una partita difficile. Il nostro inizio non è stato buono, ma dopo aver concesso il gol ci siamo ripresi. Avremmo potuto chiudere il primo tempo in vantaggio e paradossalmente la loro espulsione ci ha quasi penalizzati. Rimasti in dieci, infatti, loro si sono chiusi e ci hanno tolto spazi".

"Non siamo presuntuosi – ha quindi aggiunto il ct -. Loro sono a metà campionato ed era inevitabile che ci fossero delle difficoltà. Bernardeschi e Chiesa hanno fatto quello che dovevano fare, e la condizione in questo momento rappresenta un problema. Loro però hanno dato il massimo".

SPORTAL.IT | 05-09-2019 21:00