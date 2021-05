Mancini, la scelta dei convocati scatena la polemica sul web

Come ogni convocazione che si rispetti, arriva immancabile anche la polemica. Il cammino verso Euro 2020 (che si gioca con un anno di ritardo a causa del Covid) è già cominciato con la scelta dei 33 giocatori convocati dal ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Una lista ancora provvisoria alla quale mancano Jorginho ed Emerson Palmieri, ancora impegnati con il Chelsea che dovrà giocare la finale di Champions League.

Le scelte di Mancini

Nell’elenco diramato dal commissario tecnico, che nella giornata di ieri ha rinnovato il suo contratto con la nazionale, non mancano le sorprese come quella del giovane Raspadori del Sassuolo che si è messo in evidenza nell’ultima parte della stagione. Ma ovviamente fanno discutere sia i presenti che gli assenti, come la mancata convocazione di Calabria. L’esterno difensivo del Milan ha avuto una grande crescita sotto la guida di Stefano Pioli ed in molti si aspettavano la sua presenza.

Bernardeschi: pietra dello scandalo

Ma sui social si discute moltissimo della decisione di Mancini di convocare Federico Bernardeschi. L’attaccante della Juventus ha vissuto una stagione molto complicata finendo spesso nel mirino dei tifosi bianconeri e la sua presenza all’interno dei 33 pre-convocati fa discutere moltissimo. “Da entusiasta di Raspadori sono molto contento di questa convocazione (anche se è un peccato toglierlo all’Under21), eppure come da almeno tre anni a questa parte non posso fare a meno di chiedermi: ma cosa ci fa Bernardeschi in nazionale”, il commento di Giuseppe Pastore.

Un commento condiviso da tanti tifosi della Nazionale al punto che il nome dell’ex giocatore della Fiorentina finisce in top trend. C’è qualcuno che prova spiegare questa scelta: “Bernardeschi ha il vantaggio all’occorrenza di giocare (male) in più posizioni, lo scandalo è l’assenza di Gollini”, scrive Charlie. Anche Gerardo prova a spiegarlo: “Credo che siano diversi i calciatori che al momento “c’entrano poco” con la nazionale. Sirigu, Biraghi, Grifo, Bernardeschi sono calciatori che per rendimento con le squadre di club, non meriterebbero di essere in nazionale. La nazionale però è anche un gruppo, con i suoi equilibri, costituito nell’ultimo triennio. Servono anche calcatosi che fanno ambiente”.

Decisione della Juventus

Per molti tifosi la convocazione di Bernardeschi sarebbe addirittura dettata dalla stessa Juve: “Devono venderlo. Serve ad alzare il prezzo. La Juventus impone i giocatori che vuole mandare via alla nazionale”. E le critiche verso il giocatore e la scelta del ct sono tantissime: “Convocare Bernardeschi quest’anno è veramente inconcepibile”. E ancora: “La sua convocazione è uno schiaffo alla meritocrazia e all’impegno. Due stagioni perennemente sotto la sufficienza, zero apporto alla nazionale ed involuzione continua. Nel frattempo giocatori meritevoli come Soriano e Calabria sono stati tagliati fuori”.

SPORTEVAI | 18-05-2021 08:54