Mancini svela: "Barella potrebbe essere titolare, domani la partita più difficile"

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini , che sta preparando a Coverciano il trittico di incontri di qualificazione al Mondiale 2022 (esordio giovedì a Parma contro l’Irlanda del Nord), ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di questa sfida:

Roberto Mancini ha cominciato parlando proprio della partita di domani contro l’Irlanda del Nord: “Credo che questa partita sia la più complicata, perché arriviamo da un lungo periodo dove non abbiamo giocato insieme. Credo anche che partire con il piede giusto sia molto importante e questo la mia squadra lo sa. Loro sono una squadra che difende molto bene e che parte forte in contropiede. Ci saranno pochi spazi e dovremo prenderci qualche rischio”.

Sulla formazione, Roberto Mancini ha rivelato di avere pochi dubbi. Poi ha parlato della condizione di qualche giocatore: “Barella si è allenato in modo intenso oggi e potrebbe partire titolare, non ha perso molto e conosce bene la squadra. Ci sono due ipotesi per sostituire Jorginho, vediamo come sta Sensi che è arrivato solo oggi, farà l’allenamento e poi vedremo, ma l’ipotesi Locatelli è la più accreditata. Kean era veramente stanco, io credo sia un affaticamento post-Covid. In accordo con il PSG abbiamo deciso di non rischiarlo e di non farlo giocare. L’attaccante titolare? Abbiamo tre partite consecutive, non posso pensare di far giocare sempre un giocatore ad ogni partita”

Il commissario tecnico della Nazionale poi mette le cose in chiaro: l’obiettivo è uno solo, approdare al Mondiale del 2022: “In questi cinque mesi mi sono riposato, energie ne ho e mi mancava molto. L’obiettivo sono le qualificazioni. Spero di trovare un ambiente magico a Parma anche senza pubblico, ma di solito è così. Rappresentiamo comunque una grande Federazione, che ha vinto quattro Mondiali. Penso sia sempre bello rappresentare questa Nazionale”.

Finale sulla situazione di Donnarumma , che vive in bilico il rinnovo contrattuale con il Milan: “Non sono preoccupato perché i ragazzi sono abituati e Gigio è più abituato alla situazione rispetto all’Europeo Under 21 di qualche anno fa. La nostra concentrazione sarà solo sull’Europeo, una competizione che non vinciamo da tanto tempo, e non sul mercato. Ci sono delle regole nel gruppo e verranno rispettate”.

OMNISPORT | 24-03-2021 18:40