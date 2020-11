Mandzukic, rientro imminente: la scelta dell'ex Juve

Chi attendeva un suo ritorno in Italia resterà deluso, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo secondo. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, infatti, Mario Mandzukic ha scelto il Celta Vigo come prossima destinazione, dopo la breve parentesi all’Al-Duhail in Qatar.

L’attaccante croato era svincolato dallo scorso 5 luglio: su di lui avevano mostrato interesse, a più riprese, il Milan e la Fiorentina. Il 34enne di Slavonski Brod ha però scelto la Liga e un club che da poche ore ha annunciato anche un nuovo allenatore, Eduardo Coudet al posto di Oscar Garcia.

OMNISPORT | 11-11-2020 11:13