Mannion, l’agente sicuro: “Grandissima opportunità di sviluppo”

Fare tappa in Europa per poi tornare, più maturo, dall’altra parte dell’Oceano. È con quest’idea che Nico Mannion ha firmato con la Virtus Bologna per la prossima stagione, annata in cui il playmaker classe 2001 proverà a crescere ulteriormente sotto la guida tecnica di Sergio Scariolo.

“Siamo emozionati al pensiero che Nico possa avere la possibilità di giocare nel suo paese di nascita, l’Italia” ha dichiarato l’agente del giocatore Bill Duffy a Jordan Schultz di ESPN.

“Sarà una grandissima opportunità per migliorare il suo gioco e per il suo sviluppo come giocatore. La sua intenzione è quella di tornare nella NBA, ma prima vuole aiutare la squadra a vincere l’Eurocup e il campionato italiano”.

Quello con il basket USA è dunque solo un arrivederci nei piani di Mannion il quale, dopo un’annata di rodaggio coi Golden State Warriors, ha iniziato a far intravedere tutto il suo valore quest’estate con la maglia della Nazionale.

OMNISPORT | 10-08-2021 20:57