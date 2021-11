Mano pesante: sospesi l'arbitro e l'addetto al VAR di Argentina-Brasile

17-11-2021 22:34

Quelle che vedono impegnate Argentina e Brasile non sono mai partite come tutte le altre e anche l’ultima sfida andata in scena nelle scorse ore a San Juan, non ha eccezione.

La partita che ha visto opposte ‘Albiceleste’ e ‘Seleção’ si è chiusa su uno 0-0 che per gli argentini è valso l’approdo matematico a Qatar 2022, e se i goal sono mancati non lo stesso si può dire per le polemiche.

A far discutere è stato soprattuto quanto accaduto al 33’, quando cioè Nicolas Otamendi, nel tentativo di difendere un pallone, ha rifilato una violenta gomitata a Raphinha.

L’arbitro uruguaiano Andrés Cunha, è stato subito invitato al monitor per rivedere l’azione tuttavia, come rivelato dagli audio resi pubblici dalla CONMEBOL, ovvero il massimo organo calcistico sudamericano, ha deciso di far continuare il gioco, poiché ha ritenuto quello sferrato “un colpo non intenzionale”.

Tale decisione ha ovviamente fatto molto discutere ed è stata anche pesantemente criticata dal commissario tecnico del Brasile, Tite, ed ha portato ad una decisione clamorosa: la sospensione dello stesso arbitro, oltre che dell’addetto al VAR (che aveva comunque comunicato al collega di non aver ravvisato una situazione da espulsione).

“Si sospendono a tempo indeterminato gli arbitri Andrés Ismael Cunha Soca ed Esteban Daniel Ostojich Vega nell’esercizio delle loro funzioni nelle competizioni organizzate dalla CONMEBOL”.

Come riportato da una nota ufficiale “Hanno commesso gravi e manifesti errori nell’esercizio delle loro funzioni nel corso dello svolgimento del match”.

Quanto accaduto ha avuto ripercussioni anche sulla finale di Copa Sudamericana che vedrà opposte Athletico Paranaense e Bragantino, visto che proprio Andrés Cunha era stato designato per la direzione del match. Al suo posto arbitrerà il connazionale Leodan Gonzalez.

OMNISPORT