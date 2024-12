Manuel Bortuzzo denuncia Lucrezia Hailé Selassiè per stalking: dalla "principessa" minacce e scenate

Manuel Bortuzzo ha citato in giudizio l'ex compagna Lulù, conosciuta al GF Vip: a fine gennaio la ragazza dovrà rispondere delle accuse di stalking aggravato.

Un amore nato sotto i riflettori, al GF Vip, che però è ormai naufragato da tempo. E che anzi adesso si tinge di giallo, perché tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassiè da qualche tempo volano stracci. Col nuotatore paralimpico che ha deciso di passare direttamente all’azione, denunciando per stalking l’ex compagna. Che adesso dovrà rispondere delle accuse e che ha scelto il rito abbreviato dopo che la Procura di Roma ha concluso le indagini preliminari.

Come tutto era cominciato, nella casa del GF Vip

Quella tra Bortuzzo e Lucrezia sembrava la classica storia d’amore che avrebbe potuto superare qualsiasi ostacolo. Si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, edizione 2021-22, e il loro amore aveva caratterizzato l’intero ciclo di trasmissioni.

Poi però fuori dalla casa le cose non sono andate come previsto: anziché decollare, il rapporto s’è fatto decisamente più freddo, con Bortuzzo che ha cominciato a prendere le distanze da colei che si definisce “principessa del popolo e regina della piazza romana di Campo de’ Fiori”, rifacendosi anche a nobili origini etiopi. Dall’estate del 2022 la situazione però è precipitata: ai continui rifiuti del nuotatore di proseguire la storia, Lucrezia ha risposto inviando ogni tipo di messaggio per provare a ricomporre la frattura. Ma così facendo ha finito per peggiorare (e nemmeno poco) le cose.

La denuncia, le indagini, l’udienza a fine gennaio

Già l’estate scorsa era arrivato per la ragazza un divieto di avvicinamento all’ex compagno, tanto da vedersi costretta a indossare persino un braccialetto elettronico che potesse in qualche modo dissuaderla dall’avvicinarsi all’abitazione di Bortuzzo. L’accusa che viene ora mossa alla Selassiè è quella di stalking aggravato, dal momento che la disabilità di Manuel ha inciso ulteriormente sulle richieste della Procura.

Il prossimo 28 gennaio Lucrezia dovrà comparire in aula per sottoporsi a rito abbreviato, sperando che in qualche modo si possa individuare una via d’uscita tale da consentire alla coppia di ritrovare pace e stabilità, al netto del passato piuttosto burrascoso, sintetizzato anche dalla minaccia rivolta al nuotatore: “Se non stai con me ti ammazzo o mi ammazzo”.

La ricostruzione della Procura di Roma

Bortuzzo già nell’estate del 2022 aveva provveduto a bloccare l’utenza della ragazza, poiché i continui messaggi ricevuti avevano finito per “procurargli uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a cambiare abitudini di vita e a non sentirsi libero di spostarsi serenamente e iniziare una nuova relazione”, si legge nelle carte dei procuratori.

Poco dopo Lucrezia si era presentata anche in ospedale a Latina, dove Manuel aveva in programma un intervento, e al rifiuto dei medici di farla entrare in sala operatoria venne allontanata soltanto grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Nelle carte della Procura vengono menzionati altri episodi di stalking: nel settembre 2022 l’irruzione al ristorante “La Locanda di Mezzocamino” dopo che Bortuzzo aveva fatto sapere di essere lì con la nuova fidanzata, poi nell’estate del 2023 la trasferta a Manchester, sede dei mondiali paralimpici, con la prenotazione di una stanza nello stesso albergo del ragazzo e la richiesta lasciata sotto la porta di incontrarsi nella stanza presa dalla ragazza.

L’ultimo incontro, addirittura in Portogallo: sempre una camera d’albergo come sfondo, un altro messaggio col numero della camera e la richiesta di vedersi. Richiesta non soddisfatta da Bortuzzo, che quando si è ritrovato Lucrezia alla porta s’è visto aggredito, colpito con due schiaffi in viso. Da lì è scattata la denuncia, che tra poco meno di due mesi porterà l’ex coppia di gieffini davanti al giudice.