Maradona, parla il fratello Hugo: il racconto dell'ultima telefonata

“Aveva la solita voce, divertita. Mi ha tenuto sveglio per quasi mezz’ora, voleva sapere delle partite che non aveva potuto vedere. Gli mancava il calcio, voleva rimettersi in forma dopo l’operazione”. La testimonianza, a due settimane esatte dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, arriva dal fratello Hugo, intervistato dal ‘Corriede della Sera’.

Hugo Maradona si è ormai stabilito da tempo in Italia, Paese in cui ha anche giocato nel 1987/88, con la maglia dell’Ascoli (in prestito dal Napoli, che lo acquistò dietro suggerimento dello stesso Diego). Recentemente ha anche inaugurato la classica fiera dei presepi di San Gregorio Armeno, a Napoli. Al ‘CorSera’ ha voluto ricordare le ultime conversazioni con suo fratello, specificando che nulla poteva portarlo a immaginare una fine così tragica.

“Gli ho chiesto quando sarebbe tornato in Italia, ha detto che magari ci saremmo visti per Natale – ha affermato Hugo Maradona -. Se fosse stato sofferente avrebbe fatto di tutto per far sì che non me ne accorgessi. Siamo in sette tra fratelli e sorelle, chiamava tutti ma non parlava dei suoi problemi. Non lo ha mai fatto. E la verità sulle ultime settimane di vita la conosce soltanto lui”.

Hugo si dice ancora straziato dal lutto e non vuole intervenire direttamente sulle polemiche per le indagini a seguito della morte di Diego: “Non ho un’idea e forse inconsciamente tendo a non farmela – ha dichiarato -. Se non si fosse trattato di una morte naturale però il dolore sarebbe ancora più forte”.

Anche la ‘corsa’ all’eredità non è un tema che Hugo Maradona vuole affrontare. Il fratello d’arte ha infatti dichiarato, senza mezzi termini, di volersi tenere lontano da polemiche e discussioni che stanno già infiammando alcuni rami della famiglia Maradona: “Dei soldi non mi interessa, è giusto che vadano ai figli di Diego”.

