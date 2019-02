Maran: "Non capisco, contatto ininfluente"

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha commentato così la sconfitta dei rossoblu contro la Sampdoria a Genova.

"Ci sta di venire a Genova e soffrire un poco. La squadra ha fatto quello che doveva, poi siamo andati sotto per un rigore veramente dubbio: forse c’è un contatto ma davvero ininfluente. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, usciamo sconfitti per un episodio che dire dubbio è poco. Non abbiamo concesso tanto, dispiace perdere un risultato positivo per un episodio del genere. Anche oggi avevamo due giocatori che hanno stretto i denti per giocare, i ragazzi stanno dando tutto quello che hanno. La prestazione c’è stata, rispetto alle ultime trasferte siamo consapevoli di aver messo in campo tutto".

"Barella trequartista? Sa leggere bene ruoli e movimenti, può coprire tutte le posizioni di centrocampo con facilità. Ho voluto mettere in campo due ragazzi della Primavera e questo deve essere un vanto per il Cagliari, è segno del buon lavoro del nostro settore giovanil", le parole a Sky.

SPORTAL.IT | 24-02-2019 15:15