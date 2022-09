Maratona Berlino, Eliud Kipchoge nuovo record del mondo

25-09-2022 13:04

Eliud Kipchoge ha timbrato il nuovo record mondiale nella Maratona. Il corridore di origine keniana ha percorso tutti i 42 km nell’uscita di Berlino con uno straordinario 2h01:09, facendo meglio di ben 30” il record mondiale che già gli apparteneva, realizzato 4 anni fa sempre a Berlino. Il maratoneta era passato alla metà del percorso col tempo di 59:51 e a un certo punto si era creduto che potesse anche scendere sotto le due ore per la prima volta in una uscita ufficiale cronometrata (nel 2019 ci era riuscito in Austria però in condizioni non omologate dalla IAAF).

Il Campione dei Giochi Olimpici a Tokyo 2020 e anche precedentemente in Brasile, a Rio 2016, trova in ogni caso un’impresa leggendaria ed entra ancora di più nella storia di questo sport. Dietro di lui Mark Korir (2h05:08) e Tadu Abate (2h06:28).