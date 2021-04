Marc Marquez: "Mi manca la resistenza"

Marc Marquez in difficoltà nelle libere del venerdì di Jerez: il pilota ha concluso con il sedicesimo tempo, e ha rinunciato al time attack. “Questa mattina mi sono sentito bene sulla moto e, rapportandomi alle altre Honda, mi sono reso conto di essere più veloce persino in quel tratto. Comunque per la giornata di oggi l’obiettivo principale era quello di conservare le energie. Ne ho parlato con Alberto Puig, Emilio Alzamora e Santi Hernandez. Questa settimana cambieremo la strategia rispetto a Portimao per vedere se, in questo modo, potremo arrivare in una condizione migliore a domenica”.

“Non cercherò di strapazzarmi troppo con le gomme nuove, perché è il momento in cui uso più energie. È quello che ho fatto oggi, cercando la prestazione solo in alcuni giri. Vedremo come mi sentirò domani e se domenica starò meglio rispetto a Portimao. Chiaramente questo problema deriva dal fatto che non posso allenarmi in moto. La forza non mi manca, ecco perché in FP1 posso guidare come voglio. Mi manca la resistenza e me ne sono reso conto anche oggi pomeriggio. Per questo siamo più cauti. Due settimane fa sono calato giorno dopo giorno. Qui a Jerez spero di non seguire lo stesso percorso”.

OMNISPORT | 30-04-2021 18:45