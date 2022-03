Marc Marquez: "Non avevo velocità"

06-03-2022 18:18

Marc Marquez ha commentato deluso il suo quinto posto in Qatar: “Non avevo più velocità. I quattri piloti che hanno finito davanti a noi erano semplicemente più forti. Noi abbiamo fatto una gara abbastanza buona, in un circuito difficile per la Honda e per il mio stile di guida. Quando la gara è così si va piano piano, e ci si gioca le proprie possibilità nel finale. Ma oggi la gara è stata velocissima sin dall’inizio, e ho consumato troppo la gomma davanti”.

Un problema di gomme per il catalano: “Ho capito che con la morbida davanti non avevo più velocità, non riuscivo più a guidare bene e così ho deciso di finire la gara nella posizione in cui ero. D’altronde nel warm up avevo anche provato la media anteriore, ma sono caduto. Ho capito subito che avremmo fatto fatica, quindi la quinta posizione finale non è male”, sono le parole a Sky.

OMNISPORT