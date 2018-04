Marc Marquez-Valentino Rossi: ci risiamo

Sembra di essere tornati al 2015, quando Marc Marquez, tagliato fuori dalla lotta per il titolo mondiale delle MotoGp, decise di diventare ago della bilancia, portando Valentino Rossi alla reazione.

Quanto successo nel pazzesco Gran Premio di Argentina è destinato a lasciare strascichi: la violenta entrata dello spagnolo ai danni del fuoriclasse di Tavullia non solo ha buttato fuori dalla zona punti il pilota della Yamaha ma, soprattutto, ha riacceso un conflitto che può comodamente essere annoverato tra i più aspri nella storia dello sport motoristico. "Nulla sarà mai come prima" aveva fatto capire Rossi dopo le provocazioni di Sepang, che lo portarono a scalciare il rivale e a subire una punizione fatale in ottica conquista del decimo iride. E in Sudamerica certe parole sono state confermate dai fatti.

Con che spirito i due si presenteranno al prossimo appuntamento in Texas non è facile da interpretare oggi: di sicuro, a livello diplomatico, servirà qualcosa che somiglia a un miracolo, da parte del pilota della Honda e del suo entourage, per riportare almeno un poco di serenità. D’altro canto la Yamaha, a caldo, non lo ha voluto fare entrare nel proprio box dove ha cercato di recarsi per chiedere scusa al rivale. E' stato Uccio, il braccio destro del Dottore, a negare l'incontro tra il Dottore e il catalano, che si era subito recato ai box al termine della gara: "Vai via di qui, non è il momento", le sue parole.

Intanto la commissione gara di Rio Hondo ha preso la sua decisione: il centauro della Honda, che già era stato penalizzato con un drive through durante la corsa, è stato sanzionato con altri 30 secondi di penalizzazione ed è finito al diciottesimo posto per la sua manovra tanto avventata quanto inutile e dannosa, considerata la sua netta superiorità in pista. La gara, per la cronaca, è stata vinta da Cal Crutchlow.

