Marcato Juve, l’ex Llorente: “Zaniolo alla Juve lo vedrei benissimo”

Alla Gazzetta dello Sport parla l’ex attaccante bianconero: “Chiesa contro la Spagna non è entrato in partita. Peccato perché di solito è un giocatore elettrico, che strappa”

18-06-2023 13:07

L’ex attaccante della Spagna e della Juventus, Fernando Llorente, ha detto la sua opinione riguardo Federico Chiesa: “Chiesa contro la Spagna non è entrato in partita. Peccato perché di solito è un giocatore elettrico, che strappa. Non so se farei il cambio, però Zaniolo alla Juve lo vedrei benissimo” riporta Tuttomercatoweb.

Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex Juve ha analizzato anche il mercato dei bianconeri: “Odriozola, Lucas Vazquez o Fresneda? Odriozola ai tempi della Real Sociedad era davvero un bel laterale, ma poi nel Real Madrid gli è stata data poca fiducia. Lucas Vazquez ha fatto un percorso importante a Madrid. Fresneda è un talento, Il consiglio non lo do alla Juve, bensi a Odriozola, Vazquez e Fresneda: se avete l’occasione di diventare bianconeri, non fatevela sfuggire. La Juve è la Juve, pure senza Champions”.