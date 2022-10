25-10-2022 11:20

Luna di miele terminata, adesso Marcel Jacobs, dopo il viaggio di nozze tra Maldive e Bali insieme alla sua Nicole, è pronto per tornare in pista. Anzi lo ha già fatto nei giorni scorsi, riassaporando le emozioni in allenamento.

La pausa dalle gare invernale infatti. serve per tornare a cercare la condizione migliore, passando attraverso giornate intense di allenamento. Del resto, il velocista lombardo, non corre dallo scorso agosto quando si laureò Campione d’Europa: Jacobs ora, ha in mente un unico obiettivo: vincere il titolo mondiale sui 100 metri, l’unico alloro che manca al suo fantascientifico palmares.

“Nemmeno in luna di miele ho messo su peso: sono pronto a ripartire verso un’altra stagione ricca di appuntamenti. Verso l’unico titolo che ancora mi manca, quello iridato dei 100. Da oggi si fa sul serio, tra quattro mesi ci sono gli Europei Indoor a Istanbul e poi c’è il Mondiale di Budapest: è l’unico titolo che ancora manca alla collezione“.

Nel frattempo il programma prevede di allenarsi fino a Natale a Roma per poi volare un mese al caldo, tra Canarie, Dubai o sud Africa.

Quando tornerà a gareggiare Marcell Jacobs? Sarà per le indoor tra gennaio e febbraio, Paolo Camossi ha affermato: “Probabilmente la prima uscita potrà essere in Francia o in Polonia“.