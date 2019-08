Marcel Kittel scende dalla bicicletta

Marcel Kittel ha detto basta. A soli 31 anni. Il velocista tedesco, classe ’88, ha infatti annunciato a sorpresa l’addio al ciclismo attraverso un post sul proprio profilo Instagram: "Vorrei dire a tutti che chiudo qui la mia carriera di ciclista professionista. Ho riflettuto a lungo su questa decisione e ne ho discusso con i miei amici più cari, oltre che la con mia famiglia. Questo processo non è stato rapido: durante i miei quasi 20 anni di carriera sportiva ci sono stati, non solo successi incredibili, ma anche momenti difficili".

"Ho sempre cercato di imparare e migliorare – prosegue Kittel – Questo atteggiamento, insieme alle persone intorno a me, mi ha reso l'atleta di successo che sono. So – aggiunge – che nella vita c'è molto di più del semplice sport: ad esempio la mia famiglia. Di recente è cresciuto in me il pensiero su un futuro senza ciclismo".

Kittel ha vissuto gli anni migliori tra il 2013 e il 2017, con ben 14 tappe vinte al Tour de France e quattro al Giro d’Italia.

