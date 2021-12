Marcell Jacobs annuncia la data del suo ritorno in pista

06-12-2021 20:08

L’oro olimpico di Tokyo 2020 Marcell Jacobs all’Ansa ha annunciato il suo ritorno in pista: “Tornerò in pista il 4 febbraio a Berlino” è stato l’annuncio del campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4X100.

Il velocista rientrerà al meeting dell’ISTAF outdoor che si svolgerà all’Olympiastadion perché “correre mi dà libertà, è sempre stato qualcosa di importante fin da quando ero piccolo. Ogni volta che c’era un problema correvo”.

Per Jacobs è in arrivo un 2022 impegnativo: “Ci saranno due mondiali e un europeo, per me sarà un’annata molto importante, ho tanta voglia di tornare a gareggiare”.

OMNISPORT