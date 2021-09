Marcell Jacobs: "Ho una fame incredibile, voglio vincere tutto"

La medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2020, Marcell Jacobs, in un’intervista ai microfoni di Italia 1 ha dichiarato che non vede l’ora di tornare a gareggiare: “C’è una frase bellissima che dice ‘o mangi o vieni mangiato’ e io ho deciso di mangiare, la mia è una fame incredibile che non se ne va, che vuole prendere tutto quello che è possibile, voglio vincere”.

Nel 2022 ci saranno i Mondiali di Atletica a Eugene: “Usain Bolt mi ha scritto facendomi i complimenti e dicendomi che era fiero di quanto fossi riuscito a fare perché non era cosa da tutti. Lui detiene ancora il record del mondo, ma per me nulla ora è impossibile”.

Il suo segreto: “Senza le persone che credono in te è più difficile avere una spinta in più e credo sia importante ricambiare per tutto quello che mi hanno dato e che ho sentito mentre gareggiavo. I paparazzi? Mi piacciono e continueranno a piacermi. Vorrei averli tutti i giorni sotto casa“.

OMNISPORT | 29-09-2021 17:09