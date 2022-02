Marcell Jacobs non brilla ma vince i 60 metri agli Assoluti

27-02-2022 18:13

Marcell Jacobs ha vinto la gara dei 60 metri gli Assoluti di Ancona. Il campione olimpico dei 100 metri non ha brillato, chiudendo con il tempo di 6″55, 8 centesimi più alto rispetto al suo primato, ma ha mantenuto l’imbattibilità stagionale chiudendo davanti a Galbiati e Moro.

L’Azzurro ora si metterà al lavoro per i Mondiali Indoor di Belgrado, in programma in Serbia nel weekend del 18-20 marzo. “Non mi darei la sufficienza oggi, ma l’importante era vincere il titolo – ha spiegato Jacobs -. Ora testa alle prossime gare, ce ne saranno un po’ prima di Belgrado”.

“Spero di poter correre già mercoledì a Madrid, poi magari una tappa a Belgrado prima dei Mondiali. Correre pensando al tempo non ti fa correre sciolto, conta farlo quando conta ovvero ai Mondiali: lì l’obiettivo è battere me stesso e mettere più avversari alle spalle. Stiamo ricominciando a fare lavori più lunghi e a fare più forza in palestra, conta arrivare ai Mondiali al massimo della forma”, ha spiegato Jacobs ai microfoni della Rai.

