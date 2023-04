Marcell Jacobs: "Sto lavorando benissimo, voglio vincere i Mondiali"

Il campione olimpionico alla riscossa

14-04-2023 21:28

Marcell Jacobs ai canali del Coni si è espresso sul suo momento in vista dei Mondiali di Budapest: “Siamo in una fase di preparazione della stagione. Stiamo lavorando benissimo, non vedo l’ora di gareggiare: in fondo ci alleniamo per questo. I test con lo scudo sono molto importanti. Ci permettono di raggiungere velocità alle quali normalmente non arriviamo. In questo modo corpo e muscoli si abituano a frequenze molto più alte”.

“Il mio principale obiettivo stagionale è far bene ai Mondiali di Budapest ad agosto, è l’unica medaglia che mi manca. A fine 2023 sarò soddisfatto se mi sarò laureato Campione del Mondo. Parigi 2024? Ci arrivo da medaglia d’oro: se ci penso mi sento un po’ di peso. Tokyo è stata l’occasione per far capire chi fossi, in Francia dovrò continuare a dimostrarlo. Ci arriverò da campione olimpico e cercherò di lasciarlo ancora da campione olimpico”.