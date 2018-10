Marcelo, amore infinito per la cagnolona Lola

Anche il mitico Marcelo, l’inarrestabile terzino del Real Madrid, fa parte del club degli amici degli animali. Il difensore brasiliano ha postato una bellissima foto in compagnia di un enorme cane nero, la sua Lola che, seduta educatamente al fianco del padrone, si becca coccole e carezze a profusione sul muso. Le dimensioni del cane sono davvero enormi, ma negli occhi del calciatore Marcelo c’è tutta la tenerezza di chi sta accarezzando un cucciolone. Il terzino sta attraversando un periodo complicato: il suo Real Madrid non sembra essere più quello di una volta, le partenze di Cristiano Ronaldo e del tecnico Zidane hanno lasciato un vuoto enorme che si sta riflettendo anche sulle prestazioni del club.

Marcelo riesce ad assicurare alla squadra e ai tifosi sempre il solito apporto, fatto di tanto sacrificio e colpi di genio, si carica sulle spalle tutto il peso del Real, ma non sempre riesce a togliere le castagne dal fuoco da solo. E così, mentre il Real è ancora un cantiere aperto alla ricerca del migliore equilibrio, Marcelo cerca conforto nei punti fermi della sua vita. La foto in questione ha un’unica parola in didascalia: Lola, per l’appunto, con tanto di cuoricino al posto del punto esclamativo. Marcelo è vestito con un pantalone mimetico e una maglia blu, dimostrando anche tra le mura di casa di non essere tanto diverso da come solitamente appare in pubblico, la foto ha fatto rapidamente il giro del web, strappando un’infinità di like e soprattutto di messaggi d’amore equamente distribuiti tra il calciatore e la splendida Lola.

SPORTEVAI | 25-10-2018 12:18