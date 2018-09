Marcelo: la Juve torna a sperare

Dopo il clamoroso trasferimento di Cristiano Ronaldo, il clima al Real Madrid non è ancora riuscito a tornare sereno e la dirigenza delle Merengues è costretta a fare i conti con i mal di pancia di diversi giocatori. Dopo la telenovela legata a Luka Modric, si stanno infatti facendo sempre più insistenti nella capitale spagnola le voci su un possibile addio di Marcelo.

Il terzino madrileno sarebbe scontento a causa delle partenze di Ronaldo e Zinedine Zidane, che non sarebbero stati rimpiazzati in maniera adeguata secondo il calciatore brasiliano. In più, l'esterno verdeoro non si starebbe trovando per nulla a suo agio sotto la guida del nuovo allenatore Lopetegui e i rapporti tra i due sarebbero particolarmente tesi. Se la situazione non dovesse migliorare, Marcelo potrebbe addirittura chiedere la cessione già a gennaio e la destinazione preferita sarebbe una sola: la Juventus del suo amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo.

"CR7 è il migliore del mondo, è chiaro che ci manca giocare con lui" aveva dichiarato appena una settimana fa il calciatore. Il club bianconero aveva già cercato il giocatore madrileno durante l'ultima estate, ma le richieste esagerate della dirigenza dei Blancos non permisero alla trattativa di decollare. Lo scenario sarebbe però totalmente differente se fosse proprio Marcelo a chiedere a Florentino Perez di essere ceduto. In quel caso Marotta e Paratici proverebbero sicuramente un nuovo affondo per cercare di portarlo a Torino.

Inoltre, la nuova norma della Champions League permetterà a chi ha giocato la fase a gironi con una squadra di affrontare la fase a eliminazione diretta con un’altra maglia. L'acquisto del terzino brasiliano non sarebbe quindi utile solo in ottica campionato, ma rappresenterebbe l’ennesimo importante investimento per puntare alla conquista della Champions League.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 03-09-2018 13:55