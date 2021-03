March Madness: UCLA e Gonzaga alla Final Four

Ultime battute per il March Madness 2021.

In campo maschile si è definito il tabellone delle semifinali. Dopo Baylor e Houston, le altre due protagoniste della Final Four saranno UCLA e Gonzaga. Semifinali in programma sabato.

Per i Bruins si tratterà di una prima volta assoluta dopo aver sconfitto Michigan per 51-49. Mattatore dell’incontro Johnny Juzang, autore di ben 28 punti, ma il finale è stato mozzafiato perché i Wolverines hanno avuto il pallone della vittoria con Franz Wagner, il cui tentativo sulla sirena si è però infranto sul ferro.

I Bulldogs hanno invece avuto vita facile contro USC, travolta per 85-66. Per Gonzaga si tratta della vittoria numero 30 su 30 partite stagionali. Sugli scudi il duo Suggs-Timme, autori rispettivamente di 18 e 23 punti.

OMNISPORT | 31-03-2021 15:52