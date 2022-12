Marchetti: "Lazio? Non mi è piaciuto lasciarla in quel modo..."

22-12-2022 13:22

L’ex portiere del Genoa e della Nazionale Federico Marchetti – ora svincolato – è tornato a parlare della sua lunga esperienza alla Lazio, ovvero dal 2011 al 2018. E lo ha fatto partendo dal suo momento d’addio alla realtà biancoceleste, parentesi decisamente importante della sua carriera.

Marchetti ha spiegato al Tempo: “Col presidente Claudio Lotito ho un ottimo rapporto. Magari in futuro potrò fare chiarezza. Avrei preferito lasciare in modo diverso e non facendo un anno fuori rosa. Il destino evidentemente era questo, avrei voluto salutare da protagonista e invece ho lasciato da seconda linea. Questo non mi è piaciuto. Purtroppo a volte le cose si rompono”.