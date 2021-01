Marco Belinelli ricorda Bryant: "Era il nostro eroe"

Anche la Virtus Bologna ha voluto ricordare a modo proprio Kobe Bryant ad un anno dalla scomparsa della leggenda del basket mondiale, avvenuta nella tragica sciagura in elicottero del 26 gennaio 2020.

Prima della partita di EuroCup contro il Buducnost sono state proiettate delle immagini di Bryant sul maxischermo del PalaDozza, con inevitabile emozione dei giocatori e degli staff tecnici delle due squadre.

Marco Belinelli, che ha conosciuto da vicino Kobe durante la propria esperienza in NBA, ha voluto poi soffermarsi sul ricordo del campione:

“È pazzesco che sia passato un anno da questa tragedia in cui abbiamo perso un nostro grande eroe, davvero di tutti quanti, la figlia e le altre persone che sono morte nell’incidente – le parole riportate da ‘Il Resto del Carlino’ – È stata una cosa terribile, prima della partita mi sono guardato un po’ di video di Kobe, un po’ di azioni, la sua voglia di vincere e la sua mentalità. Penso che questo rimarrà nel tempo e almeno per me è un esempio che ho sempre provato a seguire. Ho avuto la fortuna di conoscerlo bene e per questo dico che è una mancanza enorme e lo sarà sempre.”

OMNISPORT | 27-01-2021 09:14