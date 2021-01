Marco Giampaolo esulta, ma non s'illude

Il Torino inizia il 2021 con la liberatoria vittoria di Parma, la seconda della stagione, ancora in trasferta dopo quella di Genova.

I granata abbandonano l’ultimo posto occupato malinconicamente durante la sosta natalizia, ma Marco Giampaolo sa che il cammino è ancora lungo, per la squadra e per se stesso: “Io mi sento quotidianamente con Vagnati e il presidente e loro non mi hanno mai fatto sentire sfiducia – le parole dell’ex tecnico del Milan a ‘Sky Sport’ dopo la gara del ‘Tardini’ – Probabilmente hanno riscontrato un attaccamento della squadra ai miei principi altrimenti mi avrebbero sostituito. Ma non mi ritengo al sicuro dopo questa vittoria”.

In vantaggio in avvio di gara, questa volta il Toro non si è fatto rimontare come successo in numerose occasioni.

Il tecnico granata registra i miglioramenti: “Le prime rimonta che abbiamo subito sono diverse rispetto all’ultima contro il Napoli. Le altre avevano come matrice un cedimento di squadra come se l’obiettivo non fosse comune. A Napoli e contro il Bologna è stato diverso. La squadra ha superato questa difficoltà che nasceva da qualcosa che stiamo cercando di mettere a posto. La gestione del vantaggio avremmo comunque dovuto farla meglio, abbiamo chiuso la partita solo nei minuti finali”.



