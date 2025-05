Mare Nostrum, Martinenghi e Quadarella trionfano a Barcellona: Pilato seconda, terzo posto per Sara Curtis

Vittorie per Nicolò nei 100 rana e per Simona nei 1500 stile; oltre a Benny, argento per Giannelli, Viberti, Frigo, Franceschi, Razzetti e De Tullio, bronzo per Sara e Cocconcelli.

Si chiude in modo trionfale per i colori italiani la seconda giornata di gare della tappa catalana del circuito Mare Nostrum di nuoto. Pioggia di medaglie per gli azzurri nel 46mo Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, con Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella grandi protagonisti. Ma non solo. Tantissimi i podi conquistati dagli atleti col tricolore sulla cuffia, compreso quello raggiunto dall’astro nascente Sara Curtis, terza nella finale dei 50 stile libero femminili.

Mare Nostrum, vincono Martinenghi e Quadarella

Riecco Nicolò Martinenghi. L’olimpionico di Parigi è tornato a ruggire nei 100 rana, conquistando il successo col tempo di 1’00”01, di 16 centesimi migliore rispetto a quello fatto registrare da Ludovico Viberti, per una splendida doppietta. I due azzurri hanno chiuso davanti a Ilya Shymanovich, il bielorusso che invece li aveva preceduti il giorno prima nei 50 rana. Doppietta straordinaria anche nei 1500 stile libero femminili: Simona Quadarella prima in 16’04”21, Emma Vittoria Giannelli seconda col crono di 16’27”25.

Barcellona, Pilato e Frigo beffati sul filo dei centesimi

Vittoria sfuggita per appena due centesimi, invece, a Benny Pilato nei 50 rana femminili. La campionessa pugliese si è arresa al termine di un clamoroso testa a testa alla tedesca Anna Elendt: 30”84 per l’azzurra, 30”82 per la vincitrice. Beffa sul filo dei centesimi anche per Manuel Frigo nei 100 stile libero maschili: il britannico Duncan Scott, che ha chiuso in 49”28, l’ha preceduto di un un solo centesimo, praticamente un battito di ciglia.

Il terzo posto di Sara Curtis nella finale dei 50 stile

A podio pure Sara Franceschi, seconda nei 400 misti alle spalle della spagnola Emma Carrasco Cadens, Alberto Razzetti che ha ceduto al britannico Tom Dean nei 200 misti e Marco De Tullio, argento nei 400 stile libero dietro il tunisino Ahmed Jaouadi. Terzo posto per l’astro nascente del nuoto azzurro, Sara Curtis, nei 50 stile femminili, a 43 centesimi dall’olandese Milou van Wijk. Bronzo anche per Costanza Cocconcelli nei 100 farfalla, gara vinta dalla giapponese Mizuki Hirai. Prossimo appuntamento nel fine settimana a Canet-En-Roussillon, in Francia.