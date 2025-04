Sara Curtis come Ceccon, la scelta “estera” scatena la polemica. Sacchi approva, l’allenatore: “Non era il momento”

Il volto nuovo del nuoto italiano ha fatto una scelta importante e si trasferirà negli Stati Uniti per proseguire la sua carriera alla Virginia University, la rivelazione del suo allenatore

La scelta “estera” come soluzione. Sempre più gli atleti italiani decidono di esplorare altri metodi di allenamento e nel mondo del nuoto sta accadendo con frequenza agli atleti di punta. E’ stato così per Thomas Ceccon e sarà così ancora di più per Sara Curtis che ha scelto di frequentare il college negli Stati Uniti.

“Non era il momento”

A rivelare un po’ di malcontento dietro la decisione di Sara Curtis di volare negli Stati Uniti è il suo allenatore Thomas Maggiora che racconta l’esplosione della 18enne nel corso di un’intervista con Swim Zone e parla anche con un po’ di rammarico della scelta di andare negli Stati Uniti: “Il binomio tra allenatore e atleta è una delle forze dell’Italia. Riusciamo ad andare forte perché ci sono dei legami che vanno oltre la prestazione. Sono convinto che a un certo punto ci sia bisogno di fare esperienze diverse. Ma non era questo il momento per Sara. Avevamo progetti importanti fino a Los Angeles, non c’è stata rottura, è stata una sua decisione di vita. Le ho espresso i miei dubbi ma rimarrò il suo tecnico di riferimento”.

Lo sguardo sui Mondiali

Ma decisione USA a parte, Maggiora guarda già ai prossimi obiettivi: “Ai Mondiali Sara deve puntare su due finali indiziali, le altre sono forti ma lei è molto forte. Credo che nessuna italiana sia mai andata in finale nei 50 e nei 100, lei può farcela. I margini di miglioramento sono ancora tantissimi, può limare ancora tanto. Ed è in crescita costante. Lei ha vissuto questa esplosione abbastanza bene, anche se la pressione mediatica è stata importante. Ora stiamo cercando di calmare un po’ le acque e pensare ai Mondiali”.

Sacchi approva la scelta

Chi invece approva la scelta di Sara Curtis di volare negli Stati Uniti è Luca Sacchi. L’ex nuotatore e da tempo voce Rai del mondo del nuoto alla Gazzetta dello Sport rivela. “Sono contento che Sara Curtis possa fare l’esperienza al college, ne uscirà arricchita. C’era bisogno di qualcuno che aprisse la corrente. Io ho avuto la possibilità di andare a UCLA e fu un errore non farlo”. E su Ceccon: “Thomas ha scelto un posto come Brisbane che è molto coinvolgente e che gli ha fatto scoprire nuovi metodi di allenamento”.