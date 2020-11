Marelli commenta il rigore al Milan, bufera sul web

Quando perdi in maniera così netta c’è poco da attaccarsi all’arbitro: il Milan è stato battuto nettamente dal Lilla, con la tripletta di Yazici e il risveglio dopo uno 0-3 pesante a San Siro non è stato dolce. Nessuno fa drammi, perché è la prima sconfitta dopo otto mesi ma una certa involuzione, notata già con l’Udinese, fa riflettere. Così come fa comunque discutere il rigore che ha spianato la strada al successo dei francesi. Non si può dire che la decisione dell’arbitro Frankowski abbia condizionato tutta la partita, ma sicuramente non ha aiutato il Milan. Era rigore la spinta di Romagnoli a Yazici? Per Luca Marelli più no che sì.

Per Marelli era un rigorino ino ino

L’ex arbitro comasco, su facebook e su twitter, fa capire chiaramente che lui non avrebbe fischiato il penalty e scrive: “Milan-Lilla….ino, molto…ino. Rigore generoso, molto. Come ingenuo Romagnoli, enormemente”.

I tifosi se la prendono più con Romagnoli che con l’arbitro

Per i tifosi l’arbitro potrà anche aver esagerato ma è maggiormente colpevole Romagnoli a giudicare dai commenti sui social: “..ino sì, ma Romagnoli parecchio pollo” o anche: “MARELLI, MARELLI, in area, braccia larghe sul contrasto! Non dritte sull’avversario”, oppure: “Pollo Romagnoli tanto per cambiare..mai mettere le mani sulla schiena di un avversario, lo insegnano ai pulcini”.

Il capitano rossonero è entrato nel mirino dei tifosi

E’ l’ennesima partita di fila che Romagnoli lascia a desiderare: “È vero è molto ino, ma lo dico da milanista, Romagnoli allunga la mano sulla schiena…” oppure: “Roba da Romagnoli, sembra sempre ingenuo, anno dopo anno di più” e ancora: “Romagnoli ingenuo come spesso gli capita. Ingenuo a cascarci anche Frankowski, che non ci ha caputo molto per tutta la gara”.

Arbitro e giocatore vengono ritenuti egualmente colpevoli: “Il rigore è un mix di ingenuità di arbitro e Romagnoli.Per il resto, l’arbitro mi sembra molto in balìa del caso. Fischi a caso, zero gestione, zero comunicazione, zero consistency” e infine: “Non è mai rigore, ma romagnoli cosa spinge? Se spinge e ti fischia il rigore purtroppo non si può dire niente”.

SPORTEVAI | 06-11-2020 10:12