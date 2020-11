Milan, Pellegatti trova le ragioni del ko e il web si scatena

Dopo oltre 240 giorni di imbattibilità il Milan di Pioli e Ibrahimovic si è scoperto tutto d’un tratto vulnerabile. Una serata storta o un campanello d’allarme il ko dei rossoneri ieri sera in Europa League travolti dal Lille e da Yazici? Se lo chiedono in parecchi tra i tifosi milanisti e non fa eccezione il giornalista-tifoso doc Carlo Pellegatti nella sua consueta “colazione” scatenando la reazione e le considerazioni dei supporters del Diavolo.

Milan travolto, Pellegatti bacchetta tutti

“Per una delle rare volte nella mia vita non riesco a dare sufficienze al Milan visto ieri se non per Bennacer entrato nella ripresa”. Comincia così l’analisi sulla sconfitta col Lille del giornalista di fede rossonera che ne ha per tutti a cominciare da Donnarumma colpevole sul secondo gol di Yazici “intervento goffo”; “Dalot regredito rispetto allo Sparta, colpevole sul terzo gol”; “Insufficiente anche Romagnali, secondo rigori in due partite” “Theo Hernandez è un periodo che non gioca ai suoi livelli”; “Tonali ha cominciato bene poi si è fatto trascinare dai compagni, Kessie peggiore partita della stagione”.

Le insufficienze di Pellegatti sono per tutti, da Diaz a Castillejo, da Krunic ai nuovi entrati Rebic, Calhanoglu e Leao”. Non si salva nemmeno Ibrahimovic stizzito durante il cambio “insufficiente non per colpa sua, non è riuscito a dare il là alla squadra quando serviva”. Insomma, se non si fosse capito, per Pellegatti la serata del Milan in coppa è stata all’insegna dell’insufficienza.

Le insufficienza di Pellegatti scatenano le reazioni dei milanisti

Dando seguito a quanto già espresso ieri sera a caldo nei commenti post partita, il popolo milanista ha continuato nei commenti al messaggio di Pellegatti a sfogarsi sulle pecche del Milan emerse dal ko col Lille, ma forse, per qualcuno, latenti. “Due nome Krunic e Castillejo. Imbarazzanti. Quando la palla arriva a loro 99 su 100 è palla persa”; “A parte le scivolate della difesa , a parte una squadra stanca, a parte formazione iniziale messa con uomini votati più a difendere che offendere ma ditemi cosa ci fa Krunic in mezzo al campo , la partita può guardarsela anche dalla tribuna e poi Diaz unico che merita la sufficienza”.

Romagnoli è l’imputato numero uno per molti: “Io sono 2 anni che dico che Romagnoli non è da Milan,tantomeno il capitano!!!! È pietoso…” scrive un tifoso; “Romagnoli un mediocre da 5 anni e nessuno ne parla”; “Romagnoli soliti errori da anni”; “Voto 2. Giocatore scarso e privo di carisma”; “Romagnoli pure capitano mah…Zapata era meglio…e ho detto tutto”.

SPORTEVAI | 06-11-2020 09:09