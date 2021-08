Marelli fa chiarezza su rigore negato all'Inter e sul silenzio Var

L’episodio del rigore richiesto dall’Inter per il presunto fallo su Lautaro è al centro dell’intervento di Luca Marelli sul suo canale youtube. L’ex arbitro comasco, che aveva già detto la sua in diretta come talent arbitrale su Dazn, dice in merito alla direzione di gara di Verona-Inter: “Manganiello non mi è piaciuto molto, ha saltato un’ammonizione dopo 12′. Al 32′ fallo di Zaccagni su Barella che a gioco ripreso va testa a testa con Ceccherini. L’arbitro richiama entrambi ma questa scena non mi è piaciuta. Se due giocatori vengono a contatto e nessuno dei due si sposta vanno ammoniti entrambi. E’ l’errore più grave della gara secondo me”.

C’è poi l’episodio del gol annullato ai nerazzurri: “Al 38′ testa di Perisic e gol giustamente annullato per la carica di Lautaro sul portiere, carica irregolare perché non c’è contesa sul pallone ed è tesa solo a non far prendere il pallone al portiere”

Per Marelli il rigore c’è ma il Var non poteva intervenire

Sull’episodio del rigore negato a Lautaro Marelli dice: “Non è questo gran fallo, il Var non può però intervenire anche se molti non conoscono quando può o no intervenire il Var. Manganiello non ha visto il fallo perché era coperto. Lautaro non cerca il contatto per cui è rigore, il contatto è irregolare ma il Var non può dire nulla. L’intensità di questo contatto è nella soggettività assoluta dell’arbitro. Lo abbiamo visto anche agli Europei: in quel caso c’è stato un coro di apprezzamenti, nel campionato italiano invece viene visto come uno scandalo. Io non voglio essere la cassazione, vi dico quel che vedo e le regole che ci sono”

SPORTEVAI | 28-08-2021 14:10