Marelli spiega perchè con Orsato sarebbe stata diversa Juve-Empoli

“Anche il designatore non si aspettava che l’Empoli potesse vincere a Torino. Se ci fosse stato Orsato al posto di Ghersini non sarebbe volata una mosca. L’arbitro è tecnicamente eccezionale, ma tollera troppo le proteste. E’ un suo difetto da sempre”. Questo tweet attribuito all’ex arbitro Luca Marelli e postato dall’account di Tutti Convocati ha mandato in tilt il web, con accuse e offese di ogni tipo che hanno costretto il nuovo talent arbitrale di Dazn a dare una spiegazione sul suo canale youtube.

Marelli spiega che esistono le fasce arbitrali per la difficoltà delle gare

“Per chiarire quel tweet che ha portato a tanti commenti sgradevoli vi dico: I designatori sanno bene le condizioni delle squadre, volevo dire che nessuno si aspettava la vittoria dell’Empoli ed è stato designato un arbitro giovane, di 36 anni, con poca esperienza di A che non sarebbe designabile per Napoli-Juve, per il quale verrà scelto un internazionale. Semplicemente sulla carta la Juve era più forte dell’Empoli, nessuno si aspettava perdesse ed è stato scelto un arbitro non di prima fascia come Ghersini. Pensate alle altre gare: Inter-Genoa è stata affidata a Marini, perchè sulla carta non c’era partita e così anche per Milan-Cagliari e Lazio-Spezia. Un designatore deve basare la sua scelta sulla base della difficoltà della partita.”

Marelli poi ha annunciato che non potrà più commentare sul suo canale tutte le partite con approfondimenti arbitrali per i troppi impegni accumulati ma si sofferma su alcuni casi sospetti, come il rigore negato a Dybala: “Il contatto c’è stato ma per me non è rigore ma un rigorino. Se non fossero mai fischiati questi rigori sarei felice”.

SPORTEVAI | 31-08-2021 10:40